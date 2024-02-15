دوري أبطال آسيا.. الهلال السعودي بتشكيل هجومي أمام سباهان الإيراني

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

يحل فريق الهلال، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره سباهان بملعب نقش جهان، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل البرتغالي جيسوس، بتشكيل هجومي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، قبل موقعة العودة في ملعبه الجديد المملكة أرينا في الرياض ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويقود هجوم الزعيم أمام سباهان، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، بمعاونة سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم دي أوليفييرا.

وتأهل الهلال إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تصدره لمجموعته في دور المجموعات برصيد 16 نقطة، بينما تأهل سباهان أصفهان وصيفًا لمجموعته برصيد 10 نقاط.

تشكيل الهلال لمواجهة سباهان أصفهان

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - حسان تمبكتي - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز - محمد كنو - ميلينكوفيتش سافيتش

وفي الهجوم: مالكوم دي أوليفييرا - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.