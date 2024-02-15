طلاب جامعة المنيا الحكومية والأهلية يتنافسون في «مهرجان إبداع ١٢»

شارك طلاب جامعة المنيا الحكومية والأهلية اليوم الخميس، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، في مهرجان إبداع بموسمه الثاني عشر، التي أطلقته وزارة الشباب والرياضة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لطلاب الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، في المجالات الأدبية والفنية والعلمية، والتي تستمر فعالياته حتى أبريل القادم.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب " إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي "النادي العلمي والتكنولوجي" بالجامعة، قد عقدت مسابقات تنافسية في مجال الابتكارات العلمية بين طلاب وطالبات الجامعة بالكليات المُتخصصة وغير المُتخصصة، لاختيار الفائزين منهم، لتمثيل الجامعة، والذين تم تصعيدهم من قبل الوزارة للمراحل النهائية من المسابقة.

وقد شملت محاور موضوعات مجال الابتكارات العلمية التي تأهل بها الطلاب للتصفيات النهائية، حول الأمن السيبرانى والمعلوماتى، ومثل فيها الجامعة كل من الطالب عمر رشدى، واسامة محمد بكلية العلوم، ومحور الروبوتات والذكاء الاصطناعي، شارك فيها محمد منتصر من كلية الهندسة، وفي محور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تأهل للمنافسة احمد عماد، وعاصم محمد بكلية الهندسة، كما تأهل من الجامعة الأهلية، اساف نادى بكلية الصيدلة.

يُذكر أنه أشرف على تنظيم المسابقات الداخلية بالجامعة لتأهيل الطلاب للمنافسة، وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مديرة الإدارة، ومحمد مختار الشاذلي مسئول النشاط العلمى والتكنولوجي بالجامعة.

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