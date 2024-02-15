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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أبطال آسيا.. شوط أول سلبى بين اتحاد جدة ونافباخور

اتحاد جده
اتحاد جده
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انتهى الشوط الأول بين فريق اتحاد جدة السعودى الذى يحل ضيفًا على نظيره نافباخور الأوزبكي، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "استاد مركزي"، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اى اهداف.

ودخل الاتحاد اللقاء بتشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العليان.
خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي، رومارينيو.
خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

ويغيب عن الاتحاد في مباراة اليوم الفرنسي كريم بنزيما، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

دوري ابطال اسيا اتحاد جدة السعودي نافباخور الأوزبكي