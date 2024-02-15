أبطال آسيا.. شوط أول سلبى بين اتحاد جدة ونافباخور

انتهى الشوط الأول بين فريق اتحاد جدة السعودى الذى يحل ضيفًا على نظيره نافباخور الأوزبكي، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "استاد مركزي"، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرته على الكرة بتسجيل اى اهداف.

ودخل الاتحاد اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي، رومارينيو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

ويغيب عن الاتحاد في مباراة اليوم الفرنسي كريم بنزيما، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.