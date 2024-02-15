رئيس جامعة دمياط يشهد العرض الوثائقي التجريبي الأول لقسم النظم الجغرافية بكلية الآداب

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، اليوم الخميس، العرض التجريبي الأول لقسم النظم الجغرافية بكلية الآداب بعنوان:" تياترو الجغرافيا" الذي يهدف لتحويل المقررات الدراسية لمواد وثائقية تحت إشراف أساتذة القسم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عطية القللي عميد الكلية، الدكتور حامد الفار مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، الدكتور محمد التهامي مدرس الجغرافيا الطبيعية بالكلية.

بدأ اللقاء بعزف السلام الجمهوري تلاه عرض تقديمي لسلسلة من حلقات الفيديو سجلها عدد من الطلاب المتفوقين بالقسم لعرض المحتوي التعليمي في شكل وثائقي باعتماد أحدث أساليب العرض التكنولوجي.

وخلال كلمته أكد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة حرص الجامعة الدائم على دعم الأفكار الإبتكارية والإبداعية لدى أبنائها الطلاب، مشيرًا إلى دور الجامعة في إعداد خريج قادر على الإبتكار والإبداع وتنمية قدرته على حصد المعرفة ليصبح شخصًا ناجحًا في حياته العملية قادر على صناعة المستقبل.