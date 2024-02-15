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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

صندوق النقد: COP28 نجح فى تفعيل تمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار

كريستالينا جورجيفا
كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي
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أكدت كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن تغير المناخ قد لا يقل تأثيرا على مستوى الاقتصاد الكلي عن صدمات أسعار الفائدة، أو الحروب، أو الأزمات المالية في الاقتصادات المتقدمة، لذلك نجح COP28 فى تفعيل وبدء تمويل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، وهو ما كان شبه مستحيل.

وأضافت جورجيفا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، أن الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في مؤتمر المناخ  COP28 هو مشاهدة كيفية تحقيق المستحيل، لأن مشاركي كوب 28 كان لديهم استعداد للتعامل بشكل جدي مع قضايا المناخ.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى التعاون لتخفيف آثار تغير المناخ، وتيسير التحول إلى الطاقة الخضراء، بالبناء على الاتفاقيات التي عقدت في مؤتمر الأطراف للمناخ "COP28".

والتقى رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الدكتور سلطان الجابر، بكلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي،  لمناقشة الحفاظ على الزخم بشأن تمويل المناخ والتحول الشامل للطاقة على الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 

كريستالينا جورجيفا صندوق النقد الدولي COP28