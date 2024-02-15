عكاوي يتفقد مزارع جامعة جنوب الوادي ويلتقى طلاب كلية الزراعة

أجرى الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى جولة تفقدية بمزرعة الجامعة ، لمتابعة سير العمل والوقوف على ما يلزم من توفير وإعداد مقترحات للنهوض بتلك المزارع، موجها بأهمية الاستفادة من امكانيات الجامعة وتوفير كل سبل الدعم من أجل تطوير تلك الإمكانيات والحفاظ عليها بما يعود بالنفع للجامعة والمجتمع.

وخلال الجولة التقى رئيس الجامعة بطلاب وطالبات الفرقة الثالثة بكلية الزراعة أثناء التدريب العملى بالمزرعة، وتحدث الطلاب عن أوضاعهم داخل الجامعة والصعوبات التي تواجههم أثناء الدراسة، وحرص رئيس الجامعة علي الاستماع إلى الطلاب ومطالبهم.

وأكد أن الجامعة تسعى دائما إلى إزالة كافة الصعوبات التي تواجه الطلاب وتعمل علي تذليلها من أجل أن يقوم الطالب بتحصيل العلم فى جو ملائم للحصول على أعلى الدرجات حيث توفر الجامعة للطلاب كل السبل من أجل إعداد خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والعالمى.