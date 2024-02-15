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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وكيل التعليم بالقاهرة تتفقد مدارس البساتين

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، مدرسة الشيماء الثانوية بنات التي تتبع إدارة البساتين التعليمية واستقبلها نبيل محمود مدير عام الإدارة و سهير مسعد مديرة المدرسة وذلك للوقوف على مستوى العملية التعليمية والتأكد من سيرها بانتظام داخل الفصول والأقسام الإدارية بالمدرسة وتنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالعملية التعليمية والاهتمام بالأنشطة التربوية.

 وتحدثت مع الطلاب عن المناهج الدراسية وشجعتهم على الاجتهاد والإبداع في الدراسة. وكذلك اطلعت على المعامل والمكتبة. 

وأثنت على تنشيط الأنشطة وعبرت عن تقديرها وامتنانها لمدير عام الإدارة ومديرة المدرسة والمعلمين على المجهود الذي يبذلونه ، متمنية لهم التوفيق والنجاح الدائمين.

إدارة البساتين التعليمية الأنشطة التربوية التربية والتعليم العملية التعليمية