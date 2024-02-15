وكيل التعليم بالقاهرة تتفقد مدارس البساتين

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الخميس، مدرسة الشيماء الثانوية بنات التي تتبع إدارة البساتين التعليمية واستقبلها نبيل محمود مدير عام الإدارة و سهير مسعد مديرة المدرسة وذلك للوقوف على مستوى العملية التعليمية والتأكد من سيرها بانتظام داخل الفصول والأقسام الإدارية بالمدرسة وتنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بالعملية التعليمية والاهتمام بالأنشطة التربوية.

وتحدثت مع الطلاب عن المناهج الدراسية وشجعتهم على الاجتهاد والإبداع في الدراسة. وكذلك اطلعت على المعامل والمكتبة.

وأثنت على تنشيط الأنشطة وعبرت عن تقديرها وامتنانها لمدير عام الإدارة ومديرة المدرسة والمعلمين على المجهود الذي يبذلونه ، متمنية لهم التوفيق والنجاح الدائمين.