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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

«القاهرة الإخبارية» تبرز مجزرة جديدة للاحتلال بخان يونس وقصف مجمع طبي

قصف مجمع طبي
قصف مجمع طبي
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بعد أكثر من 4 أشهر منذ اندلاع الحرب على غزة والعدوان الذي لم يسلم منه شيء في القطاع، تم استهداف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، الواقع جنوب قطاع غزة، عبر مسيرة إسرائيلية، قصفت قسم العظام بالمستشفى، ما نتج عنه استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

ووفقاً لتقرير مُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الضغط على إدارة مجمع ناصر لإخلاء المتبقي من النازحين داخله، لتفيد وزارة الصحة الفلسطينية بأن أكثر من 1,500 نازح لا يزالون داخل المجمع بالإضافة إلى 190 من الكوادر الطبية و300 من أفراد عائلتهم و600 مريض ومرافق.

وتابع التقرير: «توجهت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، إلى مناشدة ودعوة الأمم المتحدة وكافة الجهات ذات الصلة، إلى التحرك العاجل لمنع جيش الاحتلال من اقتحام المجمع وإجبار من تبقى داخله على النزوح لأماكن أخرى».

الحرب على غزة مسيرة إسرائيلية مجمع ناصر الطبي