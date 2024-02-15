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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضربة أمنية لمحاولات حجب السلع| الداخلية تضبط 510 أطنان أعلاف حيوانية.. صور

ضبط 510 طن أعلاف
ضبط 510 طن أعلاف حيوانية
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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائمين على (7 مصانع – 7 مخازن) بدون ترخيص بنطاق محافظات (الجيزة - الشرقية - الإسكندرية - المنوفية - الدقهلية - بنى سويف - القليوبية) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهم على قرابة 510 أطنان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

اعلاف 2
اعلاف 2
اعلاف
اعلاف
شرطة التموين والتجارة قطاع الامن العام وزارة الداخلية