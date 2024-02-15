الدوري السعودى.. تشكيل هجومي للتعاون أمام أبها

أعلن بريكليس شاموسكا المدير الفنى لفريق التعاون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أبها، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية - المحالة"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق التعاون، كالتالى:

حراسة المرمى: مايلسون تينوريو دوس سانتوس.

خط الدفاع: فهد خالد العبدالرزاق، أندري جيروتو، وليد عبدالوهاب الأحمد، إبراهيم فهد الشعيل.

خط الوسط: كريستيان جوانكا، أشرف المهديوي، فلافيو دا سيلفا.

خط الهجوم: ماتيوس دوس سانتوس، جواو بيدرو، موسى بارو.

ويحتل فريق أبها المركز الـ17 فى ترتيب دورى روشن، بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة.