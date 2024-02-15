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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 660 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط الأسواق
ضبط الأسواق
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واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.. أسفرت عن ضبط 660 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة (285 طن سلع تموينية أبرزها: "32 طن سكر، 27 طن دقيق ، 20 طن أرز"  – 209 ألف لتر مواد بترولية – 22 ألف عبوة سجائر).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

قطاع الامن العام حجب السلع عن التداول شرطة التموين والتجارة ضبط 660 قضية حجب سلع تموينية