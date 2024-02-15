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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى السعودى.. موسيماني يعلن تشكيل أبها لمواجهة التعاون

ابها
ابها
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق أبها، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره التعاون، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية - المحالة"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق أبها، كالتالى:
حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو.
خط الدفاع: ابراهيم الزبيدي، زياد الصحفي، مارسيل تيسراند، محمد راجي الكنيدري.
خط الوسط: مشعل إبراهيم المطيري، سعد بقير، زكريا سامي، أوروس ماتيتش، فهد محمد الجميعة.
خط الهجوم: حسن هاشم العلي.
ويحتل فريق أبها المركز الـ 17 فى ترتيب دورى روشن، بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة.

فريق أبها التعاون تشكيل فريق ابها