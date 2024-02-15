أعلن بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق أبها، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره التعاون، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية - المحالة"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق أبها، كالتالى:
حراسة المرمى: سيبريان تاتاروسانو.
خط الدفاع: ابراهيم الزبيدي، زياد الصحفي، مارسيل تيسراند، محمد راجي الكنيدري.
خط الوسط: مشعل إبراهيم المطيري، سعد بقير، زكريا سامي، أوروس ماتيتش، فهد محمد الجميعة.
خط الهجوم: حسن هاشم العلي.
ويحتل فريق أبها المركز الـ 17 فى ترتيب دورى روشن، بينما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 34 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى السعودى.. موسيماني يعلن تشكيل أبها لمواجهة التعاون
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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق أبها، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره التعاون، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية - المحالة"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودى للمحترفين "روشن".
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفنى لفريق أبها، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره التعاون، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية - المحالة"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودى للمحترفين "روشن".