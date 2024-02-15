التوأم: رفضنا أن نكون طرف ثاني في عقد تدريب الفراعنة

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أنه رفض أن يكون هو وشقيقه مدير الكرة بالمنتخب "طرفاً ثانياً" في العقد الذي تم توقيعه مع اتحاد الكرة مؤخراً لتدريب الفراعنة، قائلاً: "مينفعش أكون أنا وإبراهيم طرف تاني ضد مصر ".

وقال حسام حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه: "رفضت أن أكون طرفا ثانيا في العقد مع اتحاد الكرة لكي لا أكون ضد مصر فى أي شيء وأنا تحت أمر مصر في أي وقت".

وكان قد وقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.