أبطال آسيا.. حجازى يقود اتحاد جدة لمواجهة نافباخور

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفنى لفريق اتحاد جدة السعودى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نافباخور الأوزبكي، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد مركزي"، ضمن منافسات دور الـ16 من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

وفيما يلي التشكيل الرسمي للاتحاد:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، حسن كادش، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي، رومارينيو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله.

ويغيب عن الاتحاد في مباراة اليوم الفرنسي كريم بنزيما، لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.



