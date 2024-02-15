"المملكة أرينا" رسمياً ملعباً للهلال السعودى

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ملعب "المملكة أرينا" ملعباً رسمياً لمباريات الهلال المقبلة.

وكانت المواجهة المقبلة لفريق الهلال أمام الرائد، مساء الأحد المقبل، من المفترض أن تكون على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري السعودى للمحترفين "روشن".

وذاع صيت ملعب "المملكة أرينا" الجديد، في كأس موسم الرياض 2024، عندما احتضن البطولة كلها.

وكان الهلال قد طلب مؤخرًا نقل جميع مبارياته إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وأصدرت لجنة المسابقات بيانا، اليوم الخميس، قالت فيه: "تمت الموافقة على إقامة المباريات بملعب المملكة أرينا، بعد الزيارات الميدانية التي تمت من الفريق المختص لمعاينة الاستاد".

وسوف يحتضن ملعب "المملكة أرينا"، كلاسيكو الهلال والاتحاد ، يوم 1 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة 22.