رامي ربيعة: الأهلي يبحث عن الفوز ولا نفكر في عامل الأرض والجماهير

أكد رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد المقرر في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في التاسعة مساء غدٍ الجمعة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: هدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط، وأن الأهلي يسعى للفوز في كل مباراة والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام بلوزداد.

وشدد ربيعة: لا نفكر في عامل الأرض والجماهير، ونمتلك الخبرات في منافسات سابقة، ولا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة قبل مواجهة فريق بلوزداد، مضيفاً ان الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير.