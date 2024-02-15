محافظ الشرقية يطمئن على الحالة الصحية لسكرتير مجلس مدينة الزقازيق

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم زيارة لسكرتير مجلس مدينة الزقازيق ايمن عبد اللطيف وذلك بمنزله بمدينة الزقازيق ، للإطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه للإصابة خلال قيامه بأداء عمله بالمجلس، متمنياً له سرعة التماثل للشفاء والعوده لعمله بسلام.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته لسكرتير مجلس مدينة الزقازيق بالشفاء العاجل ، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي والعاملين بالتنمية المحلية هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية والنهوض بكافة قطاعات العمل الإدارية والتنفيذية داخل محافظة الشرقية.

أكد المحافظ، ضرورة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل والتيسير علي المواطنين في إنهاء مصالحهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد لتحقيق الرخاء وتقدم المجتمع.

ومن جانبه أعرب سكرتير مجلس مدينة الزقازيق عن خالص الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لحرصه علي زيارته بالمنزل والاطمئنان على حالته الصحية والتوجيه بتوفير كافة أوجه الرعايه الصحيه له ليدلل ذلك على قوة العلاقة التي تجمع بين محافظ الشرقية ومرؤسيه لما لها من مردود إيجابي على تحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الزيارة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق و يسري راشد رئيس حي أول.