إبراهيم حسن: هناك اجتماع مع الاتحاد لبحث لانتظام الدوري وزيادة عدد الجماهير

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر، عن أن هناك اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية لبحث عن مطالب الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة حسام حسن، وعلي رأسها بحث انتظام جدول بطولة الدوري وزيادة عدد الجماهير في الفترة المقبلة.

واضاف إبراهيم خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديم الجهاز الفنى الجديد للمنتخب في أحد فنادق التجمع ::عدد من اللاعبين لا يتحملوا الضغط الجماهيري بسبب عدم وجود جماهير في مباريات الدوري وأطالب الرابطة بزيادة عدد الجماهير"

وكان قد وقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، وذلك بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.