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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

حسن عابد رئيسًا لبعثة الناشئين والناشئات في بطولة إيطاليا الدولية للطائرة

حسن عابد
حسن عابد
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كلف مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد برئاسة بعثة منتخبا الناشئين والناشئات المشاركة فى كأس الأمم الشتوية بإيطاليا خلال الفترة من 16 وحتى 27 فبراير الجارى.

وتضم قائمة الناشئين كلا من، زياد محمد وأحمد عبد البار ومهند محمد ربيع وأحمد يوسف ومحمد نصر وحمزة ياسين ومعتز أحمد ومصطفى شريف وزياد محمد وخالد محمود وإبراهيم أحمد وفادى محمود ومروان محمد والحبيب إبراهيم.

بينما تضم قائمة الناشئات كلا من، ملك وائل وزينة أحمد ونور حمدى وريتاج هشام وجميلة محمد وهنا كريم وهدى أحمد وردينة أحمد وملك سامح وجودى محمد وسلمى سامح ولوجين أحمد وعالية محمد ورايان محمد شوقى وفريدة أيمن عبد الستار.

و يشارك كلا المنتخب فى هذه البطولة. إستعدادا لبطولة العالم شهر يونيو المقبل والذى لم يتم تحديد مكانها حتى الأن، ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبا مصر القاهرة  في السادسة من مساء غدًا  الجمعة للمشاركة في  بطولة إيطاليا الدولية.

حسن عابد بطولة إيطاليا الدولية المهندس ياسر قمر حسن عابد المدير التنفيذي