جمال علام: حسام حسن مستمر مع الفراعنة لعام 2026

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن المطلوب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، هو الوصول الى بطولة أمم أفريقيا 2025 وكذلك الوصول إلى بطولة كأس العالم 2026 .

وأَضاف علام خلال المؤتمر الصحفى لتقديم الجهاز الفني للفراعنة، أن اتحاد الكرة يريد أن يعمل حسام حسن وجهازه بأريحية، واتحاد الكرة والجميع داعم له، حتى يحقق طموح الشعب المصرى.

وتابع علام :" حسام حسن مستمر مع المنتنخب حتى عام 2026، وهيحقق طموح الشعب بدعم الحماهير والاعلام.

ووقع حسام حسن الثلاثاء الماضي، عقود تدريب منتخب مصر خلال جلسة عقدت داخل مقر اتحاد الكرة ، بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ونائبه خالد الدرندلي، بجانب أعضاء المجلس اللواء حلمي مشهور والدكتور إيهاب الكومي، والدكتورة دينا الرفاعي.