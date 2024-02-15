أستاذ استثمار: مصر والبرازيل يسعيان للأسواق الحرة والدمج الاقتصادي

قال محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الاعمال، إن العلاقات المصرية البرازيلية ممتدة تجاوزت الـ100 عام، والدولتين متشابهتين في الظروف الاقتصادية والسياسية، فضلا عن ذلك فهم مشتركتان في مجموعة البريكس، لافتا إلى أن هذا اللقاء جاء تتويجا للعلاقات المصرية البرازيلية.

وأضاف «الشوادفي» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حركة التجارة بين الدولتين، مستمرة حتى وإن كانت لا ترقى لطبيعة الشعبين، ولكن هناك موارد ثابتة يزداد حجم تجارتها، لأكثر من 4 مليارات دولار سنويا، أهمها لمصر والبرازيل هي الحبوب وخاصة القمح بجانب الفواكة والحديد.

وتابع، أن الدولتين يسعيان إلى الأسواق الحرة، والدمج الاقتصادي القوي، لافتا إلى أن كلمة اليوم كانت لتأكيد العلاقات بين مصر والبرازيل، ولا سيما في ضوء حاجة الدولتين إلى بعض منتجات الدولة الآخرى.

وأكمل: «سيكون هناك تعاون بين دول البريكس وتنمية التجارة الخارجية بين الدول بالاعتماد على تخفيض الدولار، سواء روسيا أو الصين أو البرازيل وغيرهم، فجيمعهم متشابه في المعاناة من التضخم، وأنه لا وسيلة إلا أن يتم التبادل بين الدول داخل مجموعة البريكس».