إبراهيم حسن: "محمد صلاح نجم كبير وهيكون مع العميد حاجة تانية"

قال إبراهيم حسن مدير الكرة في منتخب مصر، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى عمل تاريخ كبير وانجازات في أوروبا والعالم، مضيفا: “صلاح هيكون مع حسام حسن حاجة تانية في المنتخب”.

واضاف إبراهيم حسن خلال مؤتمر اتحاد الكرة لتقديمه، اليوم الخميس: "كل اللاعبين مصريون وكل الاحترام لهم وأى لاعب هيشتغل بقلبه ويعمل على رفع علم مصر هيكون معانا، محمد صلاح هيكون مع حسام حسن حاجة تانية".

وتابع إبراهيم: “حسام حسن بيعرف يخرج من كل لاعب كل ما لديه من مهارات وقوة، وكل اللاعبين عندنا مهمة جدا، وحسام حسن نجم كبير شبعان من كل حاجة وهيكون في ضهر أي لاعب في صفوف الفراعنة”.