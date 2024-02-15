استقرار أسعار الذهب بالأسواق .. وعيار 21 يسجل 3625 جنيهًا

استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب صدور بيانات اقتصادية في وقت لاحق اليوم، للحصول على دلالات حول السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، بعد تقلص فرص إنهاء دورة التشديد النقدي.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغةأن أسعار الذهب شهدت حالة من التماسك والاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3625 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 1995 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4143 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3107 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2417 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3660 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3625 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1985 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1995 دولارًا.

ولفت، إمبابي إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من التماسك والثبات على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بفعل تقييم سعر الذهب على سعر صرف للدولار، يتجاوز 65 جنيهًا، بنحو أعلى من سعر الدولار بالسوق الموازي.

وفي سياق متصل، وتترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بجانب ترقب تصريحات لمسئولي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري.

وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لموجة من التراجع دون 2000 دولار للأوقية، حيث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.4٪ يوم الثلاثاء الماضي، مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ الرابع من ديسمبر، وذلك عقب صدور اقتصادية أظهرت ارتفاع معدل التضخم الأمريكي في يناير الماضي، ما عزز من توجه الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار سياسته النقدية المتشددة.