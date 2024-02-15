حسام حسن: تدريب منتخب مصر كان حلما.. وأرى السعادة في عيون الملايين

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بتولي تدريب الفراعنة، موضحاً أن ما تحقق مؤخراً حلم طالما راوده طوال سنوات كثيرة.

وأضاف العميد خلال المؤتمر الصحفي المُقام حالياً لتقديمه مديراً فنياً لمنتخب مصر: سعادتي لا توصف حالياً بتدريب المنتخب، خاصة أنني أرى السعادة في عيون الملايين من الجماهير التي تقابلني في الشارع وكانت تُطالب بتعييني مدربا للمنتخب.

وتابع: خلال تواجدي في أكثر من حدث الفترة السابقة وخلال مقابالاتي مع أكثر من مسئول كبير وأساطير في تاريخ الكرة الأفريقية والعربية وجدت إعجاب من الجميع وتقدير لمنتخب مصر وتاريخه صاحب الرصيد الأكبر من الفوز بأمم أفريقيا بـ7 بطولات اكثر من اي منتخب افريقي.

واختتم : المنتخب يحتاج من الجميع الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد الجماهير والمسئولين .