إبراهيم حسن: "لازم اللاعبين تعرف أنها مش في رحلة"

كشف إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطني، عن سعادته بتوليه المسؤولية رفقة توأمه مدرب الفراعنة، موجهًا عدد من الرسائل إلى المنظومة الرياضية في مصر.

وتابع إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني للمنتخب: سعداء بوجودنا مسؤولين عن منتخب مصر، البلد التي نعشقها، موكدا أنه علي المستوى الرياضي مثلنا مصر بالشكل الأمثل، حتى أكبر البطولات كأس العالم.

واضاف: أنا وحسام عارفين قيمة منتخب مصر والتيشيرت كويس، ولازم كل لاعب بيمثل منتخب الفراعنة يكون عارف إنه مش جاي رحلة ولا يوم ويعدي، وإحنا مسؤولين عن نقل خبراتنا في الملاعب للاعبين والروح التي كنا عليها في السابق.