السبب مفتاح.. التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه أسفل عقار بـ6 اكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة شاب اسفل عقار بمدينة 6 اكتوبر، واجري فريق من رجال التحقيق المعاينة التصورية للجثة، وصرحت بدفنها عقب ورورد تقرير من الطب الشرعى بالصفة التشريحية له، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كشفت التحريات الاولية، ان الشاب المتوفي ، اثناء قيامه بمساعدة جارته التى تركت مفتاح شقتها بالداخل، وهي ملاصقة لشقته بالطابق الرابع، وذلك بالقفز عبر شرفة شقته الى شقتها، لفتح باب الشقة الموصد، انزلقت قدمه واختل توازنه فسقط الى الارض جثة هامدة، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وكانت البداية، بتلقى مامور قسم شرطة ثانى اكتوبر، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب اسفل عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص ان الجثة لشاب عشرينى، وبها اثار كسور متفرقة ونزيف داخلى جراء السقوط من علو.

وتم نقل الجثة الى المستشفى وايداعها الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة للتحقيق.