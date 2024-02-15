تعليم الأقصر: اتخاذ إجراءات مع المدارس حال انخفاض حضور الطلاب

أكد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، انتظام الدراسة لجميع المراحل التعليمية بدءا من أول يوم بالفصل الدراسي الثاني، وسط انضباط حضور الطلاب.

وأوضح "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ" البوابة نيوز"، وفقا للائحة الانضباط وتعليمات الوزارة، يتم اتخاذ اجراءات ومحاسبة المدارس التي بها انخفاض في حضور الطلاب، مشيرًا إلى التأكيد على تواجد المعلم داخل الفصل ومعه دفتر التحضير.

وتابع، يؤدي المعلم دوره المنوط به داخل الحصة المدرسية، ولجذب الطلاب للحضور بالمدرسة.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني السبت الماضي بعدد من مدارس المحافظات، وانتظمت الدراسة بجميع مدارس الجمهورية الأحد 11 فبراير.