سكرتير الأقصر يناقش مؤشرات تحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني.. صور

ترأس محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام لمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، الاجتماع الدورى للجنة التنسيقية للسكان، بحضور مسئولي الثقافة، والصحة، والأوقاف، والكنيسة، والتربية والتعليم، والزراعة، ومحو الأمية، وتنظيم الأسرة، وذلك فى ضوء الإستراتيجية القومية للسكان "مصر 2030" لحل القضية السكانية.

ومن جانبه، قال نشأت سعيد مدير عام المجلس القومى للسكان ومقرر اللجنة التنسيقية للسكان، أن الاجتماع يأتى بناءاً على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمناقشة المؤشرات السكانية وتقييم الوضع الراهن وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف مقرر اللجنة التنسيقية للسكان، أن هناك مستجدات طارئة على الملف السكانية فتم تعديل الاستيراتيجة القومية للسكان ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، كما قام خلال الاجتماع بعرض الدليل الإعلامي التوعوي لرسائل الصحة الإنجابية والمفاهيم السكانية والدليل الديني، ومنهج السكان للتعليم الجامعي، وكتاب القراءة والحساب لمحو الأمية، والمرحلة الابتدائية.

كما ناقش الحضور، الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، وتم إلقاء الضوء على محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور تدعيم دور المرأة، ومحور الاستثمار في الثروة البشرية، ومحور الاتصال والإعلام، ومحور التعليم والتعلم، ومحور حوكمة الملف السكاني والمتابعة والتقييم، ومحور السكان والبيئة، والاشارة للأهداف الرئيسية والفرعية التى تخدم على هذة المحاور.

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