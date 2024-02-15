الكهرباء: تعديل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية

أكدت وزارة الكهرباء، ضرورة العمل لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية وضغط البرامج الزمنية المطلوبة للتنفيذ والتيسير على المواطنين.

وجاء في تقرير رسمي للشركة القابضة للكهرباء، إنه يجرى حاليا تدعيم شبكات كهرباء مدن وقرى محافظات شمال الدلتا الثلاث باستثمارات تبلغ حوالى 954 مليون جنيه بعد انتهاء قطاع الكهرباء من تحويل غالبية الخطوط الهوائية للجهد متوسط إلى كابلات أرضية بمحافظات واستبدال كافة العدادات العادية بأخرى مسبوقة الدفع بالمناطق الساحلية والمصايف والقرى السياحية والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة وتطوير شبكات قرى حياة كريمة فى 72 قرية بمحافظات شمال الدلتا.

واشار التقرير، إلى الأهمية القصوى التى يعطيها القطاع لمشروع حياة كريمة وكذلك مشروعات استصلاح الأراضى والانشطة الصناعية والانتاجية.

وطالب وزير الكهرباء قيادات القطاع ورؤساء الشركات بالاستعداد المبكر واتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن سلامة الشبكة واستقرار التيار وسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة، مشددا على ضرورة تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت .

وشددت الوزارة علي تلبية متطلبات المشروعات التنموية وأن تتضمن إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة فى 11 مركز بشمال الدلتا بإجمالي 292 قرية فى اطار استثمارات القطاع لدعم شبكات كهرباء محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

وأعلن المهندس محمد عسل رئيس شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تعديل الخطوط الهوائية المارة أعلي الكتل السكنيه بكابلات أرضية وتنفيذ ست مراحل خلال الفترة من عام ٢٠١٧ / ٢٠٢٣، بتكلفة ( ٢٧٧ ) مليون جنيه وانخفضت نسبة الفقد لتصل إلى (١٩.٩%، وزيادة الايرادات بقيمة ( ١٤٠٥.٦ ) مليون جنيه عن العام الماضى، وتطور قيمه المحصل من حالات سرقات التيار للضبطية القضائية بنسبة ( ١٨.١%).

وأوضح عسل، أنه تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة صيانة بإجمالي عمالة (130) فرد و(3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) عامل، وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100%، وبلغ إجمالي المنصرف على صيانة الشبكات مبلغ (21.6) مليون جنيه.

واكد انه تم تقديم برامج العمل لتقديم خدمه عصرية للمواطنين بكفاءه وتحسين جوده التغذيه الكهربائيه عن طريق رفع اداء مكونات الشبكه بانشاء التحكمات الجديدة في شبكات الجهد المتوسط وربط مكونات الشبكه في منظومه التحكم وتركيب عدادات ذكيه لمراقبه جميع المهمات عن بعد والتعامل مع الاعطال فور حدوثها لاعاده توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامه التغذيه الكهربائيه للمشتركين وتنفيذ توصيل التيار للمشروعات الري المطور وبلغت نسبة تنفيذها لمشروعات الغير ١٧٤.٢% بإجمالي مبلغ ٥٠٥.٢ مليون جنيه ومنها مستشفى الباطنة التخصصي ومبنى زراعة الكبد بجامعة المنصوره مستشفى الأورام بكفر الشيخ وجامعة المنصوره الأهلية بمدينة جمصه وتغذية محطة صرف تيرة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء وتغذية محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل التيار لمحطات التنقية والمعالجة والشرب والصرف الصحي ومزلقانات السكة الحديد والمدارس ومصانع تدوير القمامة في سندوب – قلابشو ( بمحافظة الدقهلية )، تل الضبعة.