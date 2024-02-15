حزب الله اللبناني يعلن مقتل اثنين من عناصره

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، مقتل اثنين من عناصره، حسبما أفادت قناة القاهرة في نبأ عاجل.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيدًا داميًا أمس الأربعاء، مع شن إسرائيل غارات جوية بعد مقتل جندية شمال الدولة العبرية جراء صاروخ أطلق من الجانب الآخر من الحدود.

وأفاد الإعلام الرسمي وحزب الله عن مقتل عشرة أشخاص في الغارات الإسرائيلية، بينهم ثمانية مدنيين.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها"، ويردّ الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 254 شخصا في لبنان بينهم 177 عنصرا من حزب الله و38 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها فرانس برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل عشرة جنود وستة مدنيين.