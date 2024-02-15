ضبط حارس عقار استدرج طفل وتعدى عليه جنسيا في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، من ضبط حارس عقار بعد بلاغ سيده باستدراجه لنجلها الفل القاصر والتعدي عليه جنسيا داخل احدى المنازل وبمواجهته اقر واعترف بإرتكابه الواقعة.

وفي التفاصيل، تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من ماجدة .ا.ا.ا"،23 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية محلة انجاق دائرة المركز وبرفقتها نجلها "زياد"، 9سنوات، طالب بالصف الثالث الإبتدائي ومقيم طرفها بذات القرية تتهم "محمد.م.ع"،17 عاما، خفير خاص على احدى العقارات تحت الإنشاء ومقيم بندر شربين بقيامه باستدراج نجلها الطفل حال تواجده ببندر شربين لزيارة والدها الى احدى المنازل المجاورة لمنزله والتعدى عليه جنسيا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته أقر اعترف بارتكابه الواقعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.