المطربة حنين الشاطر: أول أعمالي لأطفال السرطان ولن أغنى مهرجانات

أكدت المطربة حنين الشاطر الفائزة بجائزة برنامج المواهب “اكس فاكتور” هذا العام، أنها ستكمل مشوارها الفنى بين الرياض والقاهرة، حيث أنها تقيم أغلب أوقاتها بالرياض بحكم عمل والدها كما أنها تجيد الغناء باللغة الخليجية.

وأضافت حنين خلال لقائها مع الإعلامية يمنى بدراوي ببرنامج "حواديت الناس"، أن أول أغنية لها كانت لأطفال السرطان، وأنها لن تغنى أغانى المهرجانات تحت أي ظرف، حتى لو كانت تلك الأغانى هى طريق الشهرة الأسرع والأكثر جلبا للأموال.

وعن فوزها بجائزة “اكس فاكتور”، قالت: "إن مدربها الخاص وهو الملحن محمد عبد الستار ومحمد الحداد وقال لها " ستفوزين بالمسابقة فأنا أرى فيكى صوتا لم أسمعه منذ سنوات طويلة".

وتابعت حنين الشاطر أنها تغنى منذ التاسعة من عمرها، مؤكدة أن داعمها الأهم فى حياتها هو والدها الذى كان يغنى معها خلال ظهورها على التيك توك وهو السبب الرئيسي في معرفة الجمهور بها فى مصر، كما أن دعم سكان طنطا لها كان من أهم عوامل نجاحها وأنها فخورة بكونها أحد أبناء محافظة الغربية التى أنجبت نجوم عظماء أمثال محمد فوزى وهدى سلطان وعفاف راضي وآخرون.