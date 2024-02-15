لولا دا سيلفا: إسرائيل تنتهك كل قرارات الأمم المتحدة

قال الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، إنَّه سعيد بوجوده في مصر تزامنًا مع الأحداث الجارية، وفي ظل الوضع الراهن الهام في السياسة الدولية، مشيرًا إلى الظرف الحرج عالميًا المتمثل في الحروب والأزمات، مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وحرب غزة.

وأضاف الرئيس البرازيلي، في كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "بدلاً من تناول موضوعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي للجميع، نتحدث عن الحرب التي تتخذ بقرارات غير رشيدة مثل أزمة روسيا وأوكرانيا، التي ليس لها تفسير كافي والأمم المتحدة ليس لديها قوة كافية لتجنب هذه الحرب التي لا تخدم أي طرف ولا تنتج سوى المعاناة والضحايا".

وتابع لولا دا سيلفا: "حرب غزة الدائرة، نددت بها بقوة البرازيل وبالعدوان منذ اللحظة الأولى لاندلاعها، وكذلك بالهجوم من قبل حماس، ولكن ليس هناك أي مبرر لرد الفعل الإسرائيلي وقتل النساء والأطفال في صور ليس لها مثيل ولم يبسق لي أن رأيتها".

واستطرد: "إسرائيل تنتهك كل القرارات التي يتم اتخاذها من طرف الأمم المتحدة، وليس هناك أي مبرر لما فعلته إسرائيل رداً على هجمات السابع من أكتوبر".

وأكد أنَّه على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدراج بلدان أخرى لتحقيق التمثيل في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، ما يحقق جيوسياسية جديدة بمجلس الأمن والقضاء على نظام الفيتو وعلى الأعضاء بالأمم المتحدة الدفاع عن السلم وعدم تشجيع الحرب.

وتابع: "مجلس الأمن ليس لديه أي وسيلة لوقف الحرب ولا نملك سوى الدعوة إلى السلام، وانتهاك إسرائيل لكافة قرارات الأمم المتحدة".

وقال: "نشكر الرئيس السيسي على تضامنه والمساعدات المقدمة لنا لإجلاء المواطنين البرازيليين العالقين في غزة، ليتم إجلاء 2000 شخص وعودتهم سالمين إلى بلدهم".