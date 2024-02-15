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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أبطال أفريقيا.. الأهلي يرتدي القميص الأسود في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري

الاجتماع الفني لمباراة
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد
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عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، ظهر اليوم الخميس، في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي في الجزائر، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة. 

وحضر الاجتماع من الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق. 

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الاهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.

ويواجه الأهلي شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور  المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي وشباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا الاجتماع الفني لمباراة الأهلي