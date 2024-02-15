مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف عن موعد دورته القادمة

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن موعد دورته الرابعة لعام 2024م، والمزمع إقامتها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024 في مقر المهرجان الجديد والنابض بالحياة في "البلد" جدة التاريخية، إحدى المناطق المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

استضافت الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي التي اختتمت مؤخرًا؛ 125 فيلمًا من 75 دولة مختلفة بمشاركة 17 فيلمًا طويلًا و25 فيلمًا قصيرًا لِتُنافس على جوائز اليُسر، وترأّس لجنة التحكيم المخرج والمنتج العالمي الشهير "باز لورمان" صاحب كلٍ من فيلم "إلفيس" و"مولان روج". كما شهدت الدورة الثالثة حضورًا كثيفًا لكل من العروض السينمائية وورش العمل الفعّالة، بمشاركة 938 شركة إنتاج مختلفة.

واحتضن المهرجان في دوراته السابقة عددًا من جلسات التواصل المثرية للصناعة السينمائي بجانب جلسات حوارية بحضور أسماءٍ لامعةٍ من عالم السينما، من أبرزها: المرشحة لجائزة الأوسكار كوثر بن هنية، كريس هيمسورث، غاي ريتشي، لوكا غوادانينو، أوليفر ستون، جيسون ستاثام، شاروخان، رنفير سينغ، كاترينا كيف، عليا بهات، نادين لبكي، سبايك لي، جوزيبي تورناتوري، جاكي شان، أنطونيو بانديراس، ويل سميث، صوفيا فيرغارا، كلايف أوين، باز لورمان، ميشيل ويليامز، مايوين، غوينيث بالترو، هالي بيري، زوي سالدانا، أنتوني ماكي، نيكولاس كيج، أدريان برودي، أندرو غارفيلد، هيلاري سوانك، جيسيكا ألبا، ميشيل رودريغيز، بريانكا شوبرا جوناس، ميلاني لوران، ديان كروغر، شارون ستون، إيزابيل أدجاني، فريدا بينتو، كاثرين دينوف، جوني ديب والمزيد.

عقب نجاح دورته الثالثة في ديسمبر الماضي 2023م التي احتفت بالأعمال السينمائية المميزة، وعززت من روابط الصناعة السينمائية؛ يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مبادراته الرامية إلى دعم وتطوير الصناعة السينمائية على مدار العام، عبر توفير منصة للمواهب الصاعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا وقارة آسيا، بجانب التحضير المكثف لدورته الرابعة المرتقبة في ديسمبر 2024م.