مسجلة 444 مليون دولار.. 1.3% زيادة بصادرات مصر للبرازيل في 2023

بدأ الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، زيارته الاولي لمصر اليوم الخميس 15 فبراير و لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتزامن الزيارة مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي ظلت متميزة وقوية على مدار قرن من الزمن. وذلك ضمن جولة أفريقية تشمل (مصر وإثيوبيا).

وتعد البرازيل من أهم الشركاء الاستراتيجين و التجاريين لمصر, في العديد من القطاعات خاصة في "المنتجات الزراعية"

وتأتي مصر على رأس قائمة الشركاء التجاريين في أفريقيا مع البرازيل، حيث وصل حجم التبادل التجاري المشترك بين البلدين خلال العام الماضي إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار، بفضل إجراءات اتخذت لتساهم بالضرورة في زيادة حجم التجارة البينية، ولا سيما بعد انضمام مصر بتأييد برازيلي كامل لتجمع البريكس.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية الى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من البرازيل 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20%.

واحتلت الأسمدة المرتبة الأولى ضمن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023، بقيمة صادرات بلغت 183 مليون دولار، يليها حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار، ومحضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار، وزجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار .

وجاءت الحبوب في مقدمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023، بقيمة واردات بلغت 726 مليون دولار، يليها خامات حديد بقيمة 607 ملايين دولار، وسكر بقيمة 568 مليون دولار، ولحوم بقيمة 392 مليون دولار، حبوب بقيمة 99 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.

وارتفعت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر لتبلغ 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.

وسجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9%.