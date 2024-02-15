بوتين: رئاسة بايدن أفضل لروسيا من قيادة ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة تلفزيونية مع الصحفي بافيل زاروبين، إن رئاسة جو بايدن ستكون أفضل لروسيا من رئاسة دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية يوم أمس الأربعاء.

وردا على سؤال من زاروبين حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قال بوتين إن بايدن سيكون أفضل لروسيا "لأنه شخص أكثر خبرة، ويمكن التنبؤ به."

ولكنه أضاف أن روسيا "ستعمل مع أي رئيس للولايات المتحدة يكسب ثقة الشعب الأمريكي."

وقال بوتين أيضا إنه من أجل الحكم على تصرفات الإدارة الحالية، يجب أن ينظر المرء إلى "موقفها السياسي."

وأوضح الرئيس الروسي في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا "أعتقد أن موقف الإدارة الحالية ضار للغاية وخاطئ."

وبحسب بوتين، فإن تلك الحرب "كان من الممكن أن تنتهي منذ أكثر من عام ونصف" إذا تم الالتزام بالاتفاقات خلال اجتماع في اسطنبول في مارس 2022. ولم يحدد بوتين الاتفاقات التي كان يشير إليها.

وقال الرئيس الروسي إنه يأسف لأنه لم يبدأ الحرب في أوكرانيا قبل فبراير 2022، مضيفا أن القادة الغربيين كذبوا على روسيا بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الشرق.

وتابع بوتين: "كنا ولا نزال قلقين بشأن احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو لأن هذا يهدد أمننا."

كما قال الرئيس الروسي أن اتفاقيات مينسك، وهي بروتوكول لوقف إطلاق النار وقعته أوكرانيا وروسيا في عام 2015، لم يكن غرضها الالتزام بوقف إطلاق النار بل تم استخدامها "لكسب الوقت لإمداد أوكرانيا بأسلحة إضافية."