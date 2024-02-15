بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ تحتفل بقداس أربعاء الرماد بالطقس اللاتيني

احتفلت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ بقداس أربعاء الرماد بالطقس اللاتيني، وترأس القداس الأب إرميا نشأت راعي البازيليك باللغة الإيطالية والإنجليزية بحضور وافدين من جنسيات مختلفة على رأسهم الإيطاليين وبولنديبن وانجليز وأمريكان وفلبينيين وهنود ومن جزيرة فيجي.

يجدر بالذكر أن أربعاء الرماد هو أول أيام الصوم الأربعيني المقدس في الطقس اللاتيني. ومن المزمع، بدء صلاة درب الصليب الجمعة المقبلة وهي أول جمعة في زمن الصوم المقدس باللغات الإيطالية والإنجليزية معا.

كانت بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ ، قد أقامت يناير الماضي قداسًا إلهيًّا باللغة الفرنسية بالطقس اللاتيني ذلك تذكارا لضحايا الطائرة الفرنسية في الذكرى العشرين لسقوطها في يناير ٢٠٠٤.

ترأس القداس الإلهي مونيسنيور نيقولا، سفير الكرسي الرسولي(الفاتيكان) لدي مصر. شاركه في خدمة القداس الأب إرميا نشأت راعي بازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ والأب كريستوفر والدياكون أنطوان عياد.

حضر القداس "لو فان كسيو" القنصل العام الفرنسي بجمهورية مصر العربية، والسيدة "جيهان خاطي" القنصل الفخري لفرنسا بشرم الشيخ، والسيدة كاترين رئيسة جمعية الضحايا الفرنسيين، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح وأسر الضحايا، وبعض من أبناء الرعية المصريين والإيطاليين والأمريكان.

سبق القداس نظمت القنصلية الفرنسية بشرم الشيخ تأبين بمنطقة النصب التذكاري الذي أقيم بمنطقة الفنار بشرم الشيخ لهذا الغرض. حضر التأبين من جانب الكنيسة الكاثوليكية سيادة السفير والأب الراعي والدياكون.

426432287_726225242972701_3826791290273373152_n

426433786_726225212972704_7588277955044542193_n

426389164_726225649639327_5928101473528513179_n

426393289_726225689639323_3486335534197772497_n

426399933_726225719639320_8300209483983808777_n