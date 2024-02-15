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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إدخال 6 شاحنات وقود عبر معبر رفح ووصول 4 طائرات لمطار العريش

ادخال 130 شاحن مساعدات
ادخال 130 شاحن مساعدات لغزة و6 شاحنات وقود عبر معبر رفح ووصو
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أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء ان السلطات المصرية سمحت اليوم بإدخال 6 شاحنات وقود لقطاع غزة بينهم 4 شاحنات غاز طهي طعام وشاحنتين سولار وتم تسليمها للأونوروا بغزة اليوم الخميس، بينما تسلم الهلال الاحمر الفلسطيني أمس 130 شاحنة مساعدات فلسطينية و6 شاحنات وقود ويجري إرسال دفعات من الشاحنات الفلسطينية يوميا الي معبر العوجا تمهيدا لأدخالها لقطاع غزة بينما تلقي عملية دخول المساعدات لغزة بعض العراقيل من الجانب الاسرائيلي تتضمن عطلة اليهود يوم السبت وعمل يوم الجمعة بطاقة نصف يوم في الجانب الاسرائيلي فضلا عن تظاهرات تجري حاليا بالجانب الاسرائيلي من بعض المستوطنين يعرقلون دخول المساعدات الفلسطينية لقطاع غزة .

واضاف زايد ان  مطار العريش الدولي استقبل اليوم الخميس 4 طائرات مساعدات من دول تركيا والأردن وسلطنة عمان لصالح قطاع غزة  من بينها طائرة مقدمة من تركيا وتحمل 1,3 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية ، وطائرتان من الأردن الأولى تحمل 85,2 طن والثانية تحمل 1,17 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية ، وطائرة من سلطنة عمان تحمل 20,9 طن من المواد الغذائية.

الجانب الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني العريش الدولي مساعدات فلسطين مطار العريش الدولي قطاع غزة