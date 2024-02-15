السيسي: تناولت مع رئيس البرازيل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية وزيادة التبادل التجاري

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيف مصر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، مؤكدا الاعتزاز والتقدير لعلاقات البلدين، كما أشار إلى أن المباحثات تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري والارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية بين الرئيس السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا لتعزيز العلاقت الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يقوم بزيارة لمصر تتزامن مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل بقصر الاتحادية حيث عزفت الموسيقي السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل كما صافح الرئيسين حرس الشرف

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.