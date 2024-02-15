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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إعدام 50 كيلوجراما من اللحم المفروم المجمد مجهول المصدر بشمال سيناء

إعدام 50 كيلوجراما
إعدام 50 كيلوجراما من اللحم المفروم المجمد مجهول المصدر بشما
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طالب محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، في بيان رسمي اليوم الخميس، بتفعيل الرقابة التموينية بالتعاون مع جميع المديريات المعنية وضبط الأسعار، وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، مكلفا بتشديد الرقابة والمتابعة على المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والمطاعم والمجازر والمخابز والأسواق التجارية ومتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور: “إنه تم تنفيذ حملة على المحال التجارية والمطاعم ومحال بيع المواد الغذائية بالعريش، أسفرت عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار و7 إنذارات للتراخيص و6 محاضر تحرير شهادة صحية و6 إنذارات لختم ودمغ الموازين و11 إخطارا من مكتب العمل و4 محاضر نظافة لعدم توافر الشروط الصحية بالمكان”.

كما تم إعدام 50 كيلوجراما من اللحم المفروم المجمد مجهول المصدر، وعدم مطابقته للمواصفات القياسية الصحية.

سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة مكتب العمل محافظ شمال سيناء