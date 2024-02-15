كوريا الجنوبية تعبر عن قلقها إزاء شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

أعربت الخارجية الكورية الجنوبية عن بالغ قلقها إزاء شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية بقطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

في الوقت الذي تُصر فيه إسرائيل على مواصلة حرب غزة عبر عملية برية في رفح، حذرت الأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة".

وتستضيف رفح، التي يعتبرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ملاذا آمنا للتهريب للفصائل الفلسطينية"، نحو مليون ونصف مليون نازح من مناطق أخرى في قطاع غزة، فرّوا بسبب الحرب منذ نحو أربعة أشهر.

ويقول نتنياهو عن رفح التي يصفها بأنها "المعقل الأخير" لحركة حماس، إن "النصر في متناول اليد...، وسنصل إلى ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية وإلى رفح، وهي المعقل الأخير، وسنفعل ذلك"، على حد وصفه.

ولم تبدِ الولايات المتحدة ممانعتها للعملية، بل طالبت بتخطيط مضمون مسبق، وأوردت الرئاسة الأمريكية في بيان أن بايدن "أكد مجدداً رأيه بأن عملية عسكرية في رفح لا ينبغي أن تتم من دون خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ لضمان الأمن والدعم لأكثر من مليون شخص نزحوا إلى هناك".