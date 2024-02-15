ضبط 6 أطنان سكر وزيت وسمسم مجهولة المصدر بالشرقية

شنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس محمود درويش ومفتشي الإدارة، اليوم الخميس، حملة علي المصانع للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية.

وتمكنت الحملة من تحرير المحضر رقم ٢٥١٣ جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول عن مصنع الحلويات والمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان لحيازته سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥٠٠ كيلو جرام زيت و٥٠٠ كيلو جرام سكر.

كما تم تحرير المحضر رقم ٢٥١٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد المدير المسئول لمصنع مختص بالمنتجات الغذائية بالمنطقة الصناعية بناحية طريق بلبيس - العاشر من رمضان لحيازته سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على ٥ طن سمسم خام.

والمحضر رقم ٩٣٥ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بشارع سعد زغلول ببندر بلبيس لعدم الاعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع في المحل أثناء التفتيش.

وطالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.