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الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 3 كليو هيدرو وحشيش بمنشأة ناصر ومدينة بدر

المتهمين
المتهمين
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 3 كليو هيدرو وحشيش بمنأة  ناصر ومدينة بدر .
تعود الواقعة عندما تم ضبط شخص، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" ، كما تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم أخطار النيابة العامة للتحقيق.

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