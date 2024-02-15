القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 3 كليو هيدرو وحشيش بمنشأة ناصر ومدينة بدر

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 3 كليو هيدرو وحشيش بمنأة ناصر ومدينة بدر .

تعود الواقعة عندما تم ضبط شخص، له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" ، كما تم ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهم (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى .



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم أخطار النيابة العامة للتحقيق.