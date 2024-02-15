السيسي و"دا سيلڤا" يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر والبرازيل

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا، مراسم التوقيع على عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وعقدت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اليوم الخميس، جلسة مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا لتعزيز العلاقت الثنائية في مختلف المجالات فضلا عن بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلڤا الذي يزور مصر تزامنا مع مرور ١٠٠ عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس البرازيل بقصر الاتحادية، حيث عزفت الموسيقي السلامين الجمهوريين لمصر والبرازيل كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن المباحثات ستتناول العلاقات الثنائية المتميزة، والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، في ضوء الثقل الإقليمي لكل من الدولتين، وجهودهما المشتركة لتطوير وإصلاح منظومة الحوكمة الدولية، لتعكس بشكل أكثر عدالة مصالح دول الجنوب، وكذلك في ضوء عضوية البلدين في مجموعة بريكس، بالإضافة إلى رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين لهذا العام ودعوتها لمصر للمشاركة كضيف في اجتماعات المجموعة.