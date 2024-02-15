صحة غزة: الاحتلال يجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على إبقاء مرضى العناية المركزة بدون طواقم طبية

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك حقوق المرضي والأطقم الطبية في مستشفيات قطاع غزة ضاربة عرض الحائط بالاعراف والمواثيق الدولية.

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الاسرائيلي يجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على إبقاء مرضى العناية المركزة دون طواقم طبية مما يعرض حياتهم للخطر الشديد.

ويستقبل مجمع ناصر الطبي الفلسطينيين المدنيين المصابين من حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة الي ايواء النازحين والمشردين من جراء الحرب.