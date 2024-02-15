خروج 3 مصابين من ضحايا حادث العامرية بعد تلقى الرعاية الطبية

قال مصدر طبي بمديرية الصحة بالإسكندرية، أن 3 من المصابين فى حادث العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية من مستشفى العامرية العام، تماثلوا للشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وكانت البداية عندما شهدت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، يوم الثلاثاء الماضي، مصرع 15 شخصا وأصيب 7 آخرين في حادث تصادم مروري بين سيارة نقل مقطورة و4 سيارات ميكروباص.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية ورئيس حي العامرية أول ترافقهم سيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل مقطورة تحمل زلط سن و4 سيارات ميكروباص أدت لانقلاب أحدهم واحتراق الاخرى بالإضافة إلي وجود سيارة أخرى أسفل السيارة النقل، جري اطفاء السيارة ومحاولات لإنقاذ ركاب السيارات الاخرى.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 15 شخصًا من ركاب السيارات الميكروباص جرى نقلهم لمستشفى العامرية و7 مصابين جرى نقلهم إلي مستشفي العجمي النموذجي، ورفع آثار الحادث بواسطة معدات حي العامرية أول وتحرر محضر بالواقعة وتحرر محضر واتخاذ الإجراءات اللازمة.