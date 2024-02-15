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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير خارجية أيرلندا: على الولايات المتحدة إعادة التفكير في قرار تعليق دعم وكالة الأونروا

سيمون كوفيني
سيمون كوفيني
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صرح سيمون كوفيني وزير خارجية أيرلندا، اليوم الخميس، على الولايات المتحدة أن تعيد التفكير في قرارها بتعليق دعم وكالة أونروا، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في 26 يناير أنها أنهت عقود عدد من موظفيها، المعنيين بالتحقيق حول الادعاءات الإسرائيلية بضلوعهم في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس. 

دفعت هذه الخطوة عدة دول مانحة إلى تعليق تمويل حيوي للأونروا رغم أن التحقيق جارٍ، وهو ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة أصلا في قطاع غزة. 

كما ترفض إسرائيل مشاركة أدلتها أو ملفها الاستخباراتي حول هذه المزاعم، ما يشكل تحديا إضافيا للأونروا لإكمال تحقيقها.

أونروا قطاع غزة وزير خارجية أيرلندا الولايات المتحدة