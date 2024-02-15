مايا مرسي: مشاركة المرأة في جهود السلم والأمن يحقق نتائج أكثر فاعلية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الخميس، بكلمة مسجلة ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الإقليمي حول "المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية وقف الحرب على غزة.. الآن وليس غدًا" الذي تنظمة منظمة المرأة العربية والاتحاد الكويتى للجمعيات النسائية في الكويت.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنه لا خلاف على أن المرأة هي الطرف الأكثر تضرراً ومعاناة من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية، مشيرة إلى أنها تعد الأقدر على معرفة احتياجات المرأة ومطالبها وطرحها على طاولة المفاوضات، وبالتالي ادماجها في الخطط والاستراتيجيات المقترحة، مشددة علي أهمية تعزيز مشاركة المرأة الفعالة في جهود السلم والأمن وداخل دوائر العمل الدبلوماسي والتي تعد أحد الآليات الهامة التي تُفسح المجال أمامها في مجال الوساطة والتفاوض.

وطالبت مايا مرسي، بضرورة مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة الجهود المتعلقة بتحقيق السلم والأمن والذى يؤدي إلى تسريع تحقيق عمليات السلام وإعادة إعمار أكثر فاعلية فالمرأة شريك أساسي في بناء المجتمعات.

وأكدت أن مصر تضع أجندة المرأة والسلم والأمن في قلب جهودها ومساعيها الدولية والإقليمية لتحقيق السلام، في ضوء توفر الإرادة السياسية القوية والالتزام الصادق بتمكين المرأة والفتاة.

وطالبت مايا مرسي، بضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. بلا قيود أو شروط الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية، واستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة بلا قيود أو شروط، كما نطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وينعقد المؤتمر على مدار يومين في الفترة من 15و16 فبراير 2024، بمشاركة الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح، رئيسة الإتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة سوزان ميخائيل الضاغن، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة- المكتب الإقليمي للدول العربية، وفريال سالم، مستشارة في الرئاسة الفلسطينية ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، الى جانب ممثلي المرأة في الدول الأعضاء في منظمة المرأة العربية.