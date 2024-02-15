قدمت 170 ألف خدمة متنوعة.. تفاصيل نشاط سيارة المركز التنكولوجي المتنقل بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نشاط سيارة المركز التكنولوجى المتنقل فى تقديم الخدمات وإصدار التراخيص الفورية للموطنين، للتيسير على متلقى الخدمات وأصحاب المحال التجارية الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجى الثابت، لتوفير الوقت والجهد والمال، وذلك للإستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والتى تستهدف تقديم الخدمات فى القرى والمراكز والمناطق النائية ومناطق التجمعات السكنية المزدحمة بمدينة كفر الشيخ.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، بمدينة كفرالشيخ لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك، وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع الكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجى نحو التحول الرقمى، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية فى الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل قدمت 44 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال الأسبوع الجاري، ليتم إصدار الرخصة فى ذات اليوم المتقدم به طالب الخدمة، لافتًا أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعددة، فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، ومناطق التجمعات السكنية المزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

كما أكد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى "القرى الرئيسة"، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتواجد سيارة المركز التكنولوجى بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف نائب محافظ كفرالشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات واشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء، مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، هذا بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.

IMG-20240215-WA0014

IMG-20240215-WA0013

IMG-20240215-WA0019